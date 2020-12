Patrícia Mamona e Ronaldo eleitos os desportistas portugueses mais bem vestidos de 2020

O futebol e o atletismo consolidam-se como as disciplinas ganhadoras deste ano 2020 com os representantes mais elegantes do panorama português.

Para conhecer a opinião dos portugueses, o segundo maior clube de vendas privadas online da Europa, Showroomprive.pt, especializado em moda, realizou um inquérito para saber quais desportistas são referências em termos de estilo.







Resultados relativamente ao universo feminino:

1.. As pistas de atletismo e as barreiras de salto são a sua especialidade, mas também looks nos quais se combinam os tops desportivos e conjunto de leggins com roupas de malha. Não hesita em exibir uma tendência casual em forma de camisolas oversize e blusões cropped com calças de corte skinny ou jogger, que a converte na desportista portuguesa mais bem vestida com 39,43% dos votos.2.. Com 30,92% dos votos, a especialista em judo leva a prata neste ranking. Os básicos não podem faltar no seu armário: t-shirts de alças, shorts jeans ou camisolas com capuz. Além disso, a desportista não hesita em unir-se aos must have do momento, exibindo camisas de estilo jeans ou com alegres estampas.3.. A jovem nadadora ganhou o terceiro lugar com um nada insignificante 16,03% dos votos. O seu segredo para haver conquistado os seus seguidores portugueses? Opta por outfits nos quais primam o conforto e a originalidade em partes iguais, graças à sua aposta nos tops com ombreiras, os jeans de corte boyfriend ou os acessórios de animal print.4.. Dentro e fora da pista, o estilo sport está sempre presente nos seus looks. A desportista costuma optar por roupas cozy como as camisolas largas ou as calças de desporto. Mas quando se trata de uma ocasião especial, não pode resistir às blusas de babados ou aos vestidos estampados. Por isso, a atleta conseguiu 11,49% dos votos dos portugueses.5.. Com 9,93% dos votos, posiciona-se na metade da classificação. A sua juventude fica reflectida no estilo que exibe quando não está treinando, com blusas esvoaçantes, jeans de cintura alta e camisolas de gola alta. É que se há algo do qual pode gabar-se é de ter um armário que é a inveja de toda a seguidora de moda.Finalizam o ranking deste ano 2020: Ana Rente (5,82%), Luciana Diniz (4,82%), Cátia Azev (4,40%), Patricia Pen Freitas (3,97%) e Francisca Laia (3,69%).1.. Vencedor nato era quase natural ser este futebolista o ganhador deste ranking com um contundente 63,97% dos votos totais. Causa furor por onde passa, não só por sua forma de jogar, mas também por seu original vestuário. Os incondicionais do seu armário? As camisas elegantes com atrevidas estampadas e as calças retas, juntamente com as calças sport e as t-shirts básicas.2.. O guarda-redes espanhol esteve vários anos a jogar em Portugal, convertendo-se num verdadeiro ícone com os seus outfits entre os portugueses. Sempre a demonstrar uma grande discrição e simplicidade, o jogador costuma optar por jeans retos combinados com camisolas largas ou t-shirts de manga curta e confortáveis sapatos desportivos. Looks que lhe deram 26,38% dos votos.3.. O campeão olímpico de salto triplo fecha o top 3 dos desportistas portugueses mais bem vestidos graças a 16,03% dos votos. As blusões de corte sport são os seus must have pessoais, mas também sabe mostrar o seu lado mais elegante com camisolas de gola alta ou calças originais estampadas.4.. O treinador de futebol ocupa o quarto lugar com 9,5% dos votos totais. É o exemplo da elegância unida à discrição, já que não hesita na hora de exibir elegantes camisolas em tonalidades escuras combinadas com camisas claras quando requer a ocasião. Mas quando se trata de treinar ou passar tempo com a sua família, as calças sport e as blusões em cores como o preto e o cinza.5.. Com estilo dentro e fora do campo de futebol, as tendências estão muito presentes na sua forma de vestir. As blusões de couro, as calças jeans skinny e os sneakers numa grande variedade de tonalidades são os seus imprescindíveis, mas também os sóbrios fatos de blazer escuros quando se trata de uma ocasião especial. Por isso, ganhou um lugar na metade da classificação com 5,96% dos votos.Finalizam o ranking deste ano 2020: Cédric Soares (5,25%), Tiago Pires (4,40%), Frederico Morais (4,26%), João Cancelo (2,70%) e Renato Sanches (2,27%).