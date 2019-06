Partilhar o artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante Imprimir o artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante Enviar por email o artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante Aumentar a fonte do artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante Diminuir a fonte do artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante Ouvir o artigo Patrícia Mamona sétima no triplo salto do ‘meeting’ de Oslo da Liga Diamante