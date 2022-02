Patrícia Sampaio conquista bronze em Telavive

Patrícia Sampaio, que em novembro passado se sagrou campeã europeia de sub-23 na categoria de -78 kg, impôs-se à italiana a 53 segundos do fim do combate, com uma imobilização que lhe valeu um ‘ippon’, numa altura em que já tinha uma vantagem por ‘waza-ari’.



A judoca de Tomar, que nos últimos dois anos tem tido a carreira marcada por lesões, não teve a vida facilitada no Grand Slam de Telavive, tendo defrontado logo no primeiro combate a francesa Madeleine Malonga, vice-campeã olímpica e mundial e segunda da hierarquia mundial, que venceu por ‘ippon’.



No combate seguinte, a portuguesa, 34.ª do ‘ranking’ mundial da categoria, foi relegada para a repescagem depois de ter perdido com a alemã Alina Boehm.



Antes de chegar ao combate que lhe garantiu o bronze, a judoca da Sociedade Filarmónica Gualdino Pais venceu a ucraniana Anastasiya Turchyn, por ‘ippon’.



Além de Patrícia Sampaio, Portugal esteve representado no Grand Slam de Telavive por Telma Monteiro, que na quinta-feira foi eliminada ao primeiro combate da categoria de -57 kg pela polaca Arlete Podolak.