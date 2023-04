Patrícia Sampaio conquista bronze no Grand Slam Antalya 2023

O terceiro dia do evento foi dedicado às categorias mais pesadas, nomeadamente, -78 kg e +78 kg femininas e -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinas, com duas Portuguesas em ação.





Patrícia Sampaio (-78 kg), 14ª no ranking, eliminou Migle Dudenaite (49ª) na ronda inaugural, após acumulação de ‘shidos’ da lituana. Enfrentou a eslovena Patricija Brolih (27ª) na segunda eliminatória.







Após um combate equilibrado, sem pontuações no tempo regulamentar, a portuguesa voltou a triunfar por acumulação de ‘shidos’ da adversária, em período de ‘ponto de ouro’. Nos quartos-de-final, teve a oposição da nº2 do mundo, Anna-Maria Wagner, da Alemanha.







Apesar do favoritismo da germânica (Campeã Mundial em 2021 e Bronze nos Jogos de Tóquio), Patrícia Sampaio alcançou o ‘ippon’ em apenas 33 segundos, vencendo a nº2 do ranking mundial pela 3ª vez em 2023. Falhou o acesso à luta pelo ouro, ao ceder na semifinal contra a francesa Audrey Tcheumeo (8ª do ranking, atual Bicampeã do Grand Slam Paris), num combate em que começou melhor ao pontuar ‘wazari’, mas não conseguiu evitar o ‘ippon’ da gaulesa.







Na luta pelo pódio, perante a italiana Linda Politi (55ª) começou da melhor forma ao pontuar ‘wazari’ aos 11 segundos e, cerca de um minuto depois, confirmou a vitória ao pontuar novamente ‘wazari’. Com este resultado, Patrícia Sampaio conquista a Medalha de Bronze.



Já na categoria de +78 kg, Rochele Nunes (12ª do ranking) começou a sua prestação na segunda ronda, onde eliminou a colombiana Brigitte Carabali (101º), por duplo ‘wazari’.







Somou o segundo triunfo na prova perante a jovem Sophio Somkhishvili (19ª), pontuando ‘wazari’ e imobilizando a georgiana de seguida, alcançando ‘ippon’.







Nos quartos-de-final, encontrou a nº8 do mundo, Shiyan Xu (atual Vice-campeã Asiática). Apesar do esforço da portuguesa, a chinesa esteve melhor e venceu por duplo ‘wazari’.







Na repescagem, em busca do acesso ao Bloco de Finais, enfrentou a jovem Hilal Ozturk (18ª, atual Campeã Europeia Sub-23). O confronto foi equilibrado, mas à passagem do segundo minuto, a turca obrigou a atleta lusa a desistir na sequência de uma técnica de submissão. Com este resultado, Rochele Nunes termina numa honrosa 7ª posição.



De recordar que nos primeiros dias da competição, Maria Siderot (-52 kg) e Bárbara Timo (-63 kg) alcançaram o 5º lugar e Telma Monteiro (-57 kg) terminou na 7ª posição.



Portugal esteve representado na Turquia por 10 Judocas: Raquel Brito (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), que foram acompanhados pelos Treinadores Pedro Soares e Marco Morais.