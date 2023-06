Patrícia Sampaio conquista prata no Grand Slam Qazaqstan Barysy 2023

O último dia da prova foi dedicado às categorias mais pesadas, nomeadamente, -78 kg e +78 kg femininas e -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinas, com 2 Atletas a encerrar a participação portuguesa:

Patrícia Sampaio (-78 kg) começou a sua prestação na segunda eliminatória, onde venceu a letã Una Dolgilevica (70ª), pontuando dois ‘wazari’ no primeiro minuto do combate. Voltou a triunfar, nos quartos de final, contra a russa (sob bandeira neutra) Aleksandra Babintseva (28ª), dominando com um ‘wazari’ aos 35 segundos e ‘ippon’, cerca de um minuto depois.







Discutiu o acesso à final com a nº10 do mundo, Madeleine Malonga (Vice-Campeã Olímpica em Tóquio 2020 e Campeã do Mundo em 2019). Apesar do favoritismo da francesa, a judoca lusa surpreendeu aos 35 segundos do confronto e pontuou ‘ippon’.







Na luta pelo Ouro, teve a oposição da japonesa Mao Izumi (7 Medalhas em 10 Provas internacionais). Após 3 minutos equilibrados, com algum ascendente da portuguesa (a atleta asiática já contava com 2 ‘shidos’), foi a nipónica a pontuar ‘ippon’. Com este resultado, Patrícia Sampaio conquista a Medalha de Prata.

Na categoria +78 kg, Rochele Nunes estreou-se com uma vitória dominante, concluída por ‘ippon’, contra a jovem russa (sob bandeira neutra) Mariia Ivanova. Nos quartos-de-final, encontrou a 15ª do ranking Marit Kamps e não conseguiu contrariar a neerlandesa que pontuou dois ‘wazari’. Voltou a ceder na repescagem, perante a nº7 do mundo, Lea Fontaine, sofrendo ‘ippon’ da francesa nos primeiros segundos do confronto. Com este resultado, Rochele Nunes termina num honroso 7º lugar.Nos primeiros dias da competição, o melhor resultado dos portugueses foi 7º lugar, por intermédio de Catarina Costa.A Seleção Portuguesa presente em Astana foi composta por 8 Judocas – Catarina Costa (-48 kg), Raquel Brito (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Francisco Mendes (-60 kg), que foram acompanhados pelo Treinador Marco Morais.