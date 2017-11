Patrícia Sampaio eliminada na primeira ronda do Europeu de judo de sub-23

12 Nov, 2017, 16:43 | Outras Modalidades

Sampaio, a última da comitiva lusa a entrar no tatami, ficou arredada da prova ao perder por 'ippon' com a polaca Paula Kulaga, ao fim de um minuto.



A participação portuguesa no Europeu terminou com três medalhas, depois do ouro de Maria Siderot e do bronze de Joana Diogo, na sexta-feira, e a medalha de bronze de João Martinho no sábado.



Os resultados dos sete judocas deixaram Portugal no sétimo lugar coletivo, entre os 40 países presentes.