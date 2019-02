Patriots somam sexto triunfo no Super Bowl

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Fev, 2019, 07:32 / atualizado em 04 Fev, 2019, 07:32 | Outras Modalidades

A defesa dos New England Patriots anulou por completo o ataque dos Los Angeles Rams e levou Bill Belichick e Tom Brady ao sexto triunfo no Super Bowl, com um triunfo por 13-3 na edição 53, em Atlanta.



Na final da liga norte-americana de futebol americano com menos pontos – 16, contra os 21 de 1973, entre Miami Dolphins e Washington Redskins -, registou-se apenas um "touchdown", em corrida, por Sony Michel, já no quarto período.



Michel materializou o único "drive" em que Tom Brady esteve ao seu nível, na primeira vez, em nove presenças no Super Bowl, em que não fez qualquer passe para "touchdown" e foi intercetado uma vez, logo no primeiro ataque.



Brady, que completou 21 de 35 passes, para 262 jardas, no seu 30.º triunfo nos "play-offs", reforçou, com 41 anos e 183 dias, o estatuto de "quarterback" com mais vitórias no Super Bowl, as seis que colecionou sob o comando de Belichick.





No Super Bowl com menos pontos da história, o conjunto de Bill Belichick (treinador) e Tom Brady (quarterback) repetiu os triunfos de 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017 na final da Liga norte-americana de futebol americano.

Os Patriots, que jogavam o Super Bowl pela 11.ª vez, um recorde, em 53 edições, tendo perdido em 1986, 1997, 2008, 2012 e 2018, já haviam batido os Rams (20-17) na final de 2002.