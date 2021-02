Pau Gasol de regresso ao FC Barcelona mais de 20 anos depois

“Estou muito feliz de regressar ao clube onde comecei e entusiasmado com esta nova oportunidade. Espero dar o meu contributo à equipa muito em breve”, assinalou o jogador na sua conta na rede social Twitter.



Pau Gasol reencontra no FC Barcelona, onde jogou de 1999 a 2001, antes de assinar pelos Memphis Grizzlies, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), o lituano Sarunas Jasikevicius, atual treinador do ‘Barça’, bem como o montenegrino Nicola Mirotic, que foi seu companheiro de equipa nos Chicago Bulls.



O poste espanhol, que estava sem jogar há dois anos, devido a uma lesão no pé esquerdo, tendo feito o último jogo em março de 2019 pelos Milwaukee Bucks, pretende recuperar a condição física e reentrar na seleção em ano de Jogos Olímpicos.



Na NBA, o mais velho dos irmãos Gasol – Marc, de 36 anos, joga nos Los Angeles Lakers -, foi considerado o melhor ‘rookie’ em 2002, disputou um total de 1.362 jogos e conquistou dois ‘anéis’ de campeão, em 2009 e 2010, com os LA Lakers.