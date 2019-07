Paulo Gonçalves inicia rali Rota da Seda com sexto lugar nas motas

Lusa Comentários 07 Jul, 2019, 15:39 / atualizado em 07 Jul, 2019, 15:40 | Outras Modalidades

O `motard` português, que faz a estreia com a equipa indiana Hero, terminou os primeiros 50 quilómetros cronometrados da prova com o tempo de 32.27 minutos, a 1.36 minutos do primeiro líder, o argentino Kevin Benavides (Honda).

"Foi uma pequena especial de 50 quilómetros, mas muito difícil", disse em declarações à agência Lusa.

O piloto de Esposende acrescentou: "Foi desenhada no meio da floresta, com terra preta que escorregava imenso devido à chuva dos últimos dias, com muitas poças de água. Por isso, fiz a especial com algumas cautelas. Consegui ser sexto na minha primeira etapa com a Hero e, por isso, estou muito satisfeito. O objetivo é ir melhorando ao longo do rali."

Nos automóveis, o mais rápido foi o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), enquanto o bielorrusso Siarhey Viazovich (MAZ) lidera nos camiões.

O rali arrancou hoje em Irkutsk, na Rússia, e termina no dia 16 em Dunhuang, na China.