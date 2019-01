Paulo Gonçalves volta a ser o melhor português e sobe dois lugares no Dakar

Lusa Comentários 09 Jan, 2019, 19:36 | Outras Modalidades

O piloto português da Honda terminou a 9.31 minutos do francês Xavier de Soultrait (Yamaha), o mais rápido nos 331 quilómetros cronometrados dos 798 que compunham a etapa, num dia em que o líder das motas, o espanhol Joan Barreda (Honda), desistiu após cair num buraco ao quilómetro 143.



"Tentei dar a volta para sair, mas não havia forma", explicou o companheiro de equipa de Paulo Gonçalves, que acabou por ser evacuado de helicóptero depois de uma hora a tentar sair do buraco.



Com este resultado, Paulo Gonçalves subiu de 11.º para nono, a 25.11 minutos do novo líder, o chileno Pablo Quintanilha (Husqvarna).



Mário Patrão (KTM) voltou a ser 23.º e está já em 20.º, a 1:23.54 horas do primeiro.



Sebastian Bühler (Yamaha) foi o 41.º, a 1:21.39 horas, Fausto Mota (Husqvarna) chegou em 45.º, a 1:27.32 horas, seguido de Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que perdeu muito tempo na segunda metade da especial e terminou a 1:27.55 horas, depois de na véspera ter tido problemas de eletrónica na sua mota. António Maio (Yamaha) e David Megre (KTM) fecharam o 'top-50'.



O vencedor de 2018, o austríaco Mathias Walkner (KTM), teve um dia para esquecer e cedeu 23.15 minutos. O melhor da armada KTM foi o britânico Sam Sunderland, em terceiro, mas a 8.26 minutos de Soultrait.



Nos automóveis, o francês Stéphane Peterhansel (MINI) vingou-se do tempo perdido na véspera e venceu com 3.26 minutos de vantagem sobre o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota), novo líder da competição, depois dos problemas técnicos sofridos pelo seu companheiro de equipa, o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota).



O dia foi azarado também para o espanhol Carlos Sainz (MINI), vencedor em 2018, que bateu num buraco e danificou a roda dianteira esquerda, atrasando-se irremediavelmente. Já Sébastien Loeb (Peugeot), vencedor da segunda etapa, perdeu hoje 42 minutos depois de ter de abrir a pista para os automóveis.



A 41. ª edição do rali Dakar desenrola-se por inteiro no Peru e decorre até ao próximo dia 17.