Paulo Pereira diz que Portugal "está pronto" e "com ambição"

Paulo Pereira surgiu no diálogo com a comunicação social com uma máscara com a expressão em suaíli 'hakuna matata' (sem problemas), dada a conhecer no filme de animação Rei Leão, numa referência, apesar das complicações na preparação, à capacidade de superação da seleção.



"Ontem (quarta-feira) gostei do treino e hoje mais ainda. Amanhã (sexta-feira) ainda vamos fazer um treininho curto e depois estaremos no pavilhão para defrontar a Islândia. Vai ser um jogo duro, mas estamos com ambição e acho que vamos conseguir fazer algo interessante para Portugal", disse.



Paulo Pereira, que teve que gerir as lesões de André Gomes, Diogo Frade, Pedro Portela e João Ferraz, bem como alguns casos de covid-19 nos convocados antes da partida para a Hungria e a falta de jogos de preparação, sente que, a 24 horas da estreia no Euro2022, "a equipa está bem".



"Vamos ver o que podemos fazer, como é que estamos e avançar para as soluções", explicou Paulo Pereira, seguindo a lógica da expressão 'hakuna matata", que bem poderá ser o mote da participação lusa na Euro2022, a partir de sexta-feira, em solo húngaro.



O selecionador adiantou que foi obrigado a modificar o formato defensivo da equipa e que ainda está a testar o que pode ser melhor, em termos de eficácia, mas que tem várias hipóteses e vai experimentando e vendo com o decorrer dos jogos.



"Acreditamos que vamos conseguir. Nós temos sido especialistas em contrariar as dificuldades e em desafiar o preestabelecido. Temos sido especialistas nisso e espero que isso se confirme outra vez", adiantou.



Paulo Pereira assegurou que "está tudo pronto" e acredita que a seleção portuguesa vai fazer sexta-feira uma boa entrada no Euro2022, adiantando que já teve a primeira vitória com todos os testes ao coronavírus realizados negativos.



A seleção portuguesa está integrada no grupo B juntamente com a anfitriã Hungria, Islândia e Países Baixos, que apura as duas primeiras para a 'main round' (fase principal).