Paulo Rosário com mínimos e Mariana Machado bate recorde de 20 anos

Na corrida masculina, o sportinguista Paulo Rosário aproveitou uma corrida muito homogénea para conseguir a sua melhor marca de sempre em pista coberta, sendo sexto classificado com o tempo de 3.43,37 minutos, numa prova em que o vencedor foi o espanhol Kevin Lopez (3.41,90).

Assim, com uma diferença de minutos e milhares de quilómetros, por um centésimo, o sportinguista fez a melhor marca nacional do ano, retirando-a a Emanuel Rolim, que também tem mínimos para os Europeus, deepois de ter feito com 3.43,38 minutos, na Polónia.

Uma excelente corrida fez a júnior Mariana Machado, do Sporting de Braga, que correu a prova dos 1.500 metros sempre num grupo mais comedido, longe do ritmo diabólico imposto pela recordista mundial, a etíope Genzebe Dibaba, que venceu com o tempo de 3.59,08 minutos.

A portuguesa terminou em 10.º lugar, com a marca de 4.22,01 minutos, um recorde nacional de juniores, que supera em mais de dois segundos o anterior máximo (4.24,4), que pertencia a Fernanda Ribeiro desde 19 de março de 1988.

A sportinguista Yariadmis Argueles venceu o salto em comprimento com a marca de 6,06 metros, enquanto Shaina Mags, do Sporting de Braga, foi terceira com a marca de 5,79 metros.