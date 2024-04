Pavilhão Rosa Mota recebe ‘final four’ da Liga dos Campeões de hóquei em patins

A ‘final four’ da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins vai realizar-se no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, entre 11 e 12 de maio, disse hoje à Lusa fonte da World Skate Europe.

A fase decisiva da competição, que compreende meias-finais e final, poderá ser integralmente disputada por equipas portuguesas, entre as quais o FC Porto, campeão em exercício, que venceu por 4-1 o Amatori Lodi, na primeira mão dos ‘quartos’, realizada em Itália.



Sporting e Óquei de Barcelos, que se impuseram em casa aos espanhóis do FC Barcelona (4-1), recordistas de títulos, com 22 troféus, e ao Benfica (4-2), respetivamente, também partem em vantagem para a segunda mão, marcada para quinta-feira, enquanto a Oliveirense pode retificar no seu pavilhão o empate 4-4 registado em Itália, frente ao Trissino.



Em 1952, o Pavilhão Rosa Mota, na altura designado de Pavilhão dos Desportos, acolheu o Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que terminou com a vitória da seleção portuguesa.