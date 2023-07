Pearson Eshenko reforça voleibol do Benfica

O central Pearson Eshenko, de 25 anos e 2,04 metros de altura, representou nas duas últimas temporadas o SVG Lüneburg, da Alemanha, tendo, anteriormente, jogado no Helios Grizzlys Giesen, do mesmo país, e no Trinity Western Spartans, do Canadá.”, afirmou o internacional canadiano, acrescentando que “”.Pearson Eshenko revelou que gosta de “”.”, disse ainda o central canadiano.A contratação de Pearson Eshenko surge alguns dias após a renovação do oposto e capitão Hugo Gaspar, de 40 anos, e do zona 4 brasileiro Rapha, de 39, dois dos artífices do tetracampeonato.