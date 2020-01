Pedro Cary nos ‘eleitos’ da seleção para Ronda de Elite do Mundial de futsal

Pedro Cary substitui na convocatória Pauleta, do Sporting, nas escolhas do selecionador Jorge Braz relativamente aos particulares frente a França, em dezembro último, que se saldaram por duas vitórias lusas, por 4-3 e 2-1 - cinco dos seis golos lusos foram apontados por Cardinal, do Sporting.



Com Ricardinho entre os 14 convocados, Portugal vai defrontar Bielorrússia, Finlândia e Itália, entre 30 de janeiro e 02 de fevereiro, na Póvoa de Varzim, no Grupo A da Ronda de Elite, que vai ser disputado na Lituânia, entre 12 de setembro e 04 de outubro de 2020.



A seleção lusa, campeã da Europa em título e que tem como melhores desempenhos em Mundiais o terceiro lugar em 2000 e o quarto em 2016, chegou a esta fase ao vencer o Grupo 8 da Ronda Principal, com vitórias, em Viseu, frente a Letónia (4-0), Alemanha (5-0) e República Checa (4-1).



A equipa das ‘quinas’ inicia o estágio de preparação na próxima segunda-feira, em Rio Maior.