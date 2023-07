Pedro Casinha sagra-se campeão europeu de sub-23 em K1 200 metros

O sub-23 Pedro Casinha concluiu os 200 metros em 36,20 segundos para chegar à medalha de ouro, impondo-se ao espanhol Ivan Fernandez (36,38) e ao norueguês Gunnar Eide (36,70), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



A seleção lusa conquistou ainda uma medalha de prata por Beatriz Fernandes na final de C1 500 metros de sub-23 e uma de bronze no K2 500 de sub-23 pela dupla formada por Gustavo Gonçalo e Pedro Casinha (que ainda iria conquistar o ouro em K1 200).



Beatriz Fernandes terminou a prova de C1 500 metros na segunda posição, a 1,21 segundos da húngara Reka Opavszky (2.13,46 minutos), medalha de ouro, e à frente da romena Maria Olarasu (2.15,55), que fechou o pódio no terceiro lugar.



A dupla Gustavo Gonçalves/Pedro Casinha foi medalha de bronze em K2 500 metros, com 1.34,66 minutos, atrás dos húngaros Bence Fodor/Gergely Balogh (1.33,21), que conquistaram o ouro, e dos italianos Francesco Canciotti/Giovanni Penato (1.34,23), que ficaram com a prata.



Ainda em sub-23, Beatriz Fernandes, em C1 200 metros, terminou em quarto e falhou por pouco a conquista de mais uma medalha para Portugal, tal como em C2 200 metros, fazendo equipa com Inês Penetra, também ficou a um lugar do pódio.



Clara Duarte terminou no quarto lugar a final de K1 200 metros de juniores, falhando também por pouco a presença no pódio, tal como Alex Santos, quarto classificado, e Floriano Jesus, quinto, em KL1 200 metros (paracanoagem).



A Hungria, com 30 medalhas (19 de ouro, seis de prata e cinco de bronze), dominou o medalheiro dos Campeonatos da Europa em juniores, sub-23 e paracanoagem, seguida pela Espanha (18) e pela Alemanha (16).