A dupla portuguesa terminou o dia em 25.º, em igualdade com outras duas duplas, após o dia ter tido apenas uma das três regatas programadas, devido às condições do mar.Três duplas estão na liderança do Europeu de 49er, em Vilamoura, que alberga ao mesmo tempo esta disciplina, 49er FX (para o pelotão feminino) e Nacra17, atribuindo vagas olímpicas para Paris2024.