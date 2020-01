Pedro Farromba espera melhorar resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

Na competição, que decore na Suíça entre 09 e 22 de janeiro, Portugal vai estar representado no esqui alpino, por Manuel Ramos e Vanina de Oliveira Guerillot, de 17 anos, ambos nas provas de slalom e slalom gigante.



Em declarações à agência Lusa, Pedro Farromba disse esperar que os dois atletas possam melhorar os resultados da comitiva presente em Lillehammer2016 e tem a expectativa de que Manuel Ramos possa entrar "na primeira parte da tabela" classificativa e Vanina de Oliveira tenha "resultados superiores, porque tem outra capacidade de treino, maior volume de treino".



Para o também presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) a participação do país na competição, destinada a atletas entre os 15 e os 18 anos, é por si só de louvar.



"O facto de os atletas estarem presentes é já um bom resultado, porque há muitos que gostavam de estar e não estão", sublinha o dirigente.



Segundo Pedro Farromba, a delegação nacional é reflexo do trabalho feito na última década nos desportos de inverno. Por um lado, a aposta na formação interna, por outro, a procura de atletas junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.



"O Manuel Ramos tem o simbolismo de ser fruto da formação interna. Consubstancia o trabalho que temos feito ao longo dos últimos dez anos", realça, acrescentando: "A Vanina resulta da ligação da FDIP às comunidades de emigrantes, da procura de atletas junto da diáspora portuguesa".



O objetivo é nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 Portugal ter uma representação mais alargada e a participação de jovens atletas nas grandes competições internacionais faz parte desse caminho.



"Competir com os melhores da idade deles torna-os melhores. Nos JOJI competem ao mais alto nível", reforça o chefe de missão.



Pedro Farromba acentua ser expectável os dez a 15 primeiros classificados em Lausanne2020 estarem nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno e, além da evolução pretendida, a participação na prova realizada na Suíça vai "permitir perceber onde os atletas portugueses estão posicionados em termos de nível competitivo mundial".



Manuel Ramos, da Covilhã, treina parte do ano em Jaca, cidade espanhola nos Pirenéus Aragoneses. O esquiador compete em slalom gigante dia 13 e em slalom dia 14 de janeiro.



Vanina de Oliveira nasceu e reside em França e tem dupla nacionalidade desde bebé. Dia 12 entra em pista na prova de slalom gigante e dia 14 na de slalom.



A comitiva parte de Lisboa terça-feira, com o chefe de missão e o treinador Sérgio Figueiredo, a que se juntam na Suíça Manuel Ramos, Vanina de Oliveira e o pai e treinador, Yanick Guerillot.



Portugal esteve pela primeira vez na segunda edição dos JOJI, na Noruega, também em esqui alpino, com Joana Lopes, 35.ª classificada no slalom gigante, e Andrea Bugnone, 21.º no slalom combinado, 27.º no slalom e 31.º no super-gigante.