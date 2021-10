Pedro Farromba lidera a missão olímpica a Pequim2022

Pedro Farromba desempenhou as mesmas funções nos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi2014 e PeyongChang2018 e o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) considerou que esta “é a escolha mais natural”.”, disse José Manuel Constantino, em declarações à agência Lusa.O presidente do COP sublinhou que Portugal não é um país “com condições naturais para a prática dos desportos de inverno”, nem tem as infraestruturas que permitam condições de treino, e frisou que”, realçou José Manuel Constantino.Para o presidente do COP, “”.Os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, na China, que se realizam entre 4 e 20 de fevereiro, contam para já com a participação de três atletas lusos, dois no esqui alpino, um masculino e um feminino, e um no esqui de fundo.

Na nona participação de Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno, a FDIP tem a expectativa de qualificar mais dois representantes portugueses, no snowboard e na patinagem no gelo.





Presidente da federação espera ter a maior missão de sempre



O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Farromba, manifestou-se “muito confiante” em ter nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 “a maior missão de sempre, com mais atletas e mais modalidades”.



O também Chefe de Missão aos Jogos Olímpicos antecipa que Portugal venha a ter uma participação que “será histórica”, “muito forte e diferente, nomeadamente das duas últimas”, nas quais a comitiva lusa esteve representada com dois atletas em esqui alpino.



Pedro Farromba destacou os “passos importantes” dados pela FDIP nos últimos anos, quer na formação, quer na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, quer na inclusão das modalidades de gelo, “para conseguir ampliar o número de modalidades e, consequentemente, o número de atletas”.



“Deste trabalho, feito em território nacional e junto das comunidades portuguesas, resultou a possibilidade de termos a maior missão de sempre nos Jogos Olímpicos de Inverno”, disse o presidente da federação.