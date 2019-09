Pedro Figueiredo 35.º em Crans Montana

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 17:43 | Outras Modalidades

O português subiu nove posições relativamente à terceira volta, ao entregar um cartão com 68 pancadas (duas abaixo do par), numa jornada em que fez seis 'birdies' (uma abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um 'double bogey'.



Soderberg venceu o torneio suíço, com três golpes no buraco de desempate no 'play-off', impondo-se ao italiano Lorenzo Gagli, ao norte-irlandês Rory McIlroy, ao finlandês Kalle Samooja e ao argentino Andres Romero, que terminaram a volta empatados.