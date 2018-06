Pedro Figueiredo alcança primeira vitória no Challenge Tour de golfe

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 16:16 | Outras Modalidades

Pedro Figueiredo saiu para o campo decisiva na terceira posição, mas a excelente volta de hoje, com 64 pancadas (sete abaixo do par), permitiu-lhe concluir com um agregado de 262 pancadas, empatado na liderança com o galês Stuart Manley e com o sueco Anton Karlson.

No desempate, o golfista português, atual 10.º classificado do `ranking` do Challenge Tour, levou a melhor sobre os adversários, com um `birdie` (uma pancada abaixo) no 18, garantindo o título e um prémio monetário de 28.000 euros.

Pedro Figueiredo, que hoje entregou um cartão com cinco `birdies` e um `eagle` (duas abaixo), tinha marcado nas voltas anteriores, 63, 67 e 68 pancadas.