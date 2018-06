Partilhar o artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe Imprimir o artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe Enviar por email o artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe Aumentar a fonte do artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe Diminuir a fonte do artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe Ouvir o artigo Pedro Figueiredo assume liderança do `challenge` da Escócia em golfe

Tópicos:

Carlota, Stuart Manley,