Pedro Figueiredo conquista primeiro torneio do Circuito da FPG

O profissional lisboeta contabilizou 133 pancadas, 11 abaixo do Par 72 do traçado O`Connor Jnr., e venceu o primeiro dos cinco torneios que compõem o Circuito FPG com dois `shots` de vantagem sobre o também profissional Ricardo Melo Gouveia, segundo classificado.

Após entregar um primeiro cartão com 68 pancadas, uma a mais que Vítor Lopes, líder ao final da ronda inaugural, Pedro Figueiredo completou os segundos 18 buracos com 65 `shots`, sete abaixo do Par, protagonizando a melhor exibição da jornada, num dia em que o profissional Tiago Cruz fez um `hole-in-one` no buraco 13.

"As duas voltas correram bastante bem. Fazer 11 abaixo em 36 buracos é muito positivo. É verdade que o campo é relativamente acessível, com `fairways` e `greens` grandes, o que acaba por ajudar um bocadinho. Mas, de qualquer forma, é sempre preciso jogar bem para fazer este resultado", afirmou Figueiredo, em declarações à agência Lusa, admitindo "ser sempre importante vencer, mesmo sendo um torneio nacional".

Num circuito renovado e que, este ano, juntará todos os golfistas nacionais nos cinco torneios que terão lugar ao longo da temporada, Pedro Lencart ganhou a competição destinada aos amadores, ao somar 138 pancadas (70+68), seis abaixo do Par, e igualar o `score` do profissional Ricardo Santos (70+68), ambos no terceiro lugar do `leaderboard`.

Enquanto a profissional e campeã nacional Leonor Bessa ficou em nono lugar na classificação mista, ao encerrar os 36 buracos com 142 `shots` (70+72), dois abaixo do Par, a amadora Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, venceu a prova feminina, com um total de 145 pancadas (73+72), uma acima do Par.

Depois do triunfo no Amendoeira Golf Resort, Pedro Figueiredo e Ricardo Santos vão disputar, esta semana, o Open da Áustria, pontuável para o European Tour, no Diamond Country Club, perto de Viena, onde o campeão do primeiro torneio do Circuito da FPG espera manter o nível exibicional.

"Senti-me bastante bem, mas confesso que vinha para este torneio meio desconfiado, atendendo às minhas últimas performances no European Tour. Mas senti-me bem, bati bem na bola, acertei bastantes `fairways` e `greens`, estive bem no `putt` e o objetivo agora é levar isto para as provas do Circuito Europeu", confessou Pedro Figueiredo, que nos três torneios do European Tour disputados, esta época, só passou o `cut` no primeiro, no Qatar Masters.