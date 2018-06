Pedro Figueiredo em segundo lugar no `Challenge` da Escócia em golfe

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 10:04 | Outras Modalidades

Partilhando o segundo lugar com o galês Stuart Manley, Pedro Figueiredo entregou um cartão com quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par).



Ricardo Santos, por seu turno, terminou num numeroso grupo de classificados em 83.°, com 75 pancadas, quatro acima do par, com um ‘birdie’, três ‘bogeys’ (uma pancada acima do par) e um ‘duplo bogey’ (duas acima).



Mais abaixo, João Carlota terminou entre os classificados em 102.°, enquanto Tomás Santos Silva está em 146.° e praticamente afastado de passar o ‘cut’.



O ‘challenge’ da Escócia em golfe é liderado pelo escocês David Law, com 66 pancadas, cinco abaixo do par.