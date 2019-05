Pedro Figueiredo fecha British Masters de golfe em 58.º lugar

Comentários 12 Mai, 2019, 18:43 | Outras Modalidades

O praticante luso entregou hoje um cartão com 71 pancadas, tendo alcançado um ‘eagle’ (duas abaixo do par), um ‘birdie’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), para um agregado de 286 pancadas, duas abaixo do par.



A prova foi conquistada por Marcus Kinholt, que acabou o torneio com 16 pancadas abaixo do par, menos uma do que o grupo de segundos classificados.