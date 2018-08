Pedro Figueiredo segue em sexto no torneio de golfe de Genebra

Lusa Comentários 22 Ago, 2018, 19:22 | Outras Modalidades

O primeiro dos quatro dias de competição no Clube de Golfe de Genebra teve como grande dominador o finlandês Kim Koivu, autor de 10 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco), para entregar um cartão com 62 pancadas apenas.



A Pedro Figueiredo as coisas também correram muito bem, já que registou quatro abaixo do Par na jornada, graças a quatro 'birdies'. Está a uma pancada apenas do quarto lugar e a três do segundo.



Quanto a Lima, fechou o seu primeiro percurso com três 'birdies', mas um 'bogey' (uma pancada acima) também, pelo que o seu saldo é de duas pancadas abaixo.



O troféu faz parte do European Challenge Tour e só tem 40 participantes em competição, pelo que não tem 'cut' no final do segundo dia.