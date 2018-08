Pedro Figueiredo termina em 15.º lugar Troféu Rolex de golfe

Lusa Comentários 25 Ago, 2018, 18:51 / atualizado em 25 Ago, 2018, 18:52 | Outras Modalidades

Depois de ter concluído a terceira volta ao circuito na terceira posição, hoje, Pedro Figueiredo caiu 12 posições, entregando um cartão com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e três 'bogeys' (uma pancada acima do Par do buraco), com um total de 278 pancadas.



Já Filipe Lima melhorou a sua prestação, subindo seis posições, tendo hoje entregado um cartão com seis 'birdies' e apenas um 'bogey', terminando com 283 pancadas.



O finlandês Kim Koivu, jogador que liderou isolado nas duas primeiras voltas, foi o vencedor da prova.