Pedro Lencart e Sofia Sá sagram-se campeões nacionais absolutos de golfe

Depois de ter conquistado, em 2020, o seu terceiro troféu enquanto amador, no Oporto Golf Club, em Espinho, Pedro Lencart estreou-se hoje a vencer como profissional, ao contabilizar 281 pancadas (69+75+68+69), sete abaixo do Par, para arrebatar título de campeão absoluto.



O profissional partiu para a última volta a três pancadas do então líder, Daniel da Costa Rodrigues, mas graças ao melhor 'score' do dia, com 69 pancadas, só igualado pelo também profissional João Ramos, conseguiu ultrapassar o jovem de Miramar, que acabou por se sagrar campeão nacional amador, com um agregado de 283 'shots' (70+67+72+74).



No terceiro lugar do 'leaderboard' terminou o profissional Tomás Bessa, após somar 285 pancadas (70+72+71+72), menos uma que Miguel Gaspar, quarto colocado à frente de Pedro Almeida.



Na competição feminina, Sofia Sá dominou do primeiro ao último buraco. Campeã nacional amadora há um ano, a jovem da Quinta do Lago assumiu, este ano, a frente da corrida ao final da ronda inaugural e só parou quando sucedeu à profissional Leonor Bessa como campeã nacional absoluta.



Sofia Sá ainda cedeu algumas pancadas na reta final, ao registar o pior resultado das quatro voltas (74+72+76+77), mas, ainda assim, contabilizou 299 'shots', 11 acima do Par, e ganhou pela distância mínima a Leonor Bessa (76+74+76+74), que este ano venceu a prova destinada às profissionais.



A fechar o pódio ficou a jovem Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, com 302 'shots' (76+76+75+75), menos três que a profissional Susana Ribeiro (78+77+73+77).