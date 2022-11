Pedro Pichardo renova contrato com o Benfica

“Pedro Pichardo renovou o vínculo com o Sport Lisboa e Benfica, um contrato multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris 2024 e a ambição para o ciclo seguinte”, refere o Benfica em comunicado.



Pichardo mostrou-se “orgulhoso e grato” pela renovação do contrato com as ‘águias’, referindo que o Benfica é a sua casa.



“Continuar em casa é uma honra, foi o Benfica quem me apoiou quando tomei a decisão de sair do país onde nasci, e tem-me apoiado para que eu continue ao mais alto nível do desporto. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz", afirmou, em declarações aos meios de comunicação do clube.



Pichardo, de 29 anos, natural de Cuba, conquistou a medalha de ouro nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, e nos Europeus de Munique, na Alemanha, tendo ainda obtido a medalha de prata nos Mundiais de pista coberta de Belgrado.



O atleta português é também o campeão olímpico em exercício, por ter vencido a prova do triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020



"Quero continuar a somar e a revalidar os títulos que ganhei. Quero continuar a ganhar títulos para o Benfica e para o país. Ainda tenho uma pequena dívida comigo, alcançar o recorde do Mundo [18,29 metros], e vou trabalhar muito para o alcançar", explicou Pichardo.