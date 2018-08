Pedro Proença diz que Taça da Liga é uma prova que todos os clubes querem ganhar

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 15:46 | Outras Modalidades

“A Liga Portugal há três anos apostou muito forte nesta competição. Regenerou-a e deu-lhe um novo conceito. Temos hoje uma prova que todos querem participar e todos querem ganhar”, considerou Pedro Proença, que falava no final do sorteio da terceira fase.



O presidente da LPFP recordou que quando chegou ao organismo, em 2015, não havia sequer data para a realização da final e hoje a Taça da Liga é uma competição totalmente reabilitada.



“Encontraremos na última semana de janeiro de 2019, em Braga, o nosso ‘campeão de inverno’. Este será o nosso primeiro grande título e trofeu entregue esta temporada”, considerou Pedro Proença.



O dirigente manifestou-se satisfeito com o atual modelo competitivo da Taça da Liga, que, no seu entendimento, “constitui uma mudança completa de paradigma relativamente a uma competição que se julgava com pouca vitalidade”.



“Temos os clubes muito interessados [na prova] e vamos fazer desta Taça da Liga uma grande festa”, considerou ainda Pedro Proença, no final da cerimónia que decorreu na sede da LPFP, no Porto.