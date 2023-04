Pedro Sousa eliminado na primeira ronda do Estoril Open

Na sua última participação no único torneio português do circuito ATP, Pedro Sousa, 475.º do ranking mundial, perdeu com o jovem francês, de 18 anos e 91.º do mundo, por 6-7 (5-7), 6-3 e 6-1, em duas horas e seis minutos.

Sousa, que não disputava o quadro principal do Estoril Open desde 2019 e chegou à segunda ronda em 2017 e em 2018, tinha anunciado, durante a fase da qualificação, que esta seria a sua última participação no torneio português.