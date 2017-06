Pedro Sousa eliminado na terceira ronda de qualificação em Wimbledon

Lusa 30 Jun, 2017, 17:41 / atualizado em 30 Jun, 2017, 17:42 | Outras Modalidades

Sousa, 153.º do mundo, foi eliminado pelo atual 312.º do 'ranking' mundial, que já chegou a estar em 36.º, em três 'sets', por 6-2, 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 23 minutos.



O tenista de 29 anos falhou o acesso ao quadro principal, depois de ter eliminado o canadiano Steven Diez, 223.º, na segunda fase de qualificação, deixando João Sousa, 58.º no ranking ATP, como único representante luso no quadro principal, que arranca a 03 de julho.



O vimaranense vai enfrentar o alemão Dustin Brown, 93.º mundial, na primeira ronda, podendo encontrar o líder do 'ranking', o britânico Andy Murray, na segunda ronda, com o vencedor de 2016 a estrear-se nesta edição frente a um jogador proveniente do torneio de qualificação.