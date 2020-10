Pedro Sousa está na final do "challenger" de Split

Pedro Sousa, 113.º do mundo, venceu Borna Gojo, 270.º, por 6-4, 5-7, 6-2, em uma hora e 57 minutos.O número dois português chega pela segunda vez a uma final esta temporada, depois de ter estado no encontro decisivo em Buenos Aires, embora esta fosse de um torneio do circuito ATP.No circuito "challenger", a última final de Pedro Sousa tinha sido em Florença, em Itália, em setembro de 2009, tendo vencido sete das anteriores 13 presenças em finais do circuito secundário.

Na final de Split, no domingo, Sousa vai encontrar o argentino Francisco Cerundolo.