Pedro Sousa está na segunda ronda do torneio de Melbourne

Pedro Sousa, 107.º classificado do "ranking" mundial, impôs-se na eliminatória inaugural a um tenista que estava a participar na prova australiana a convite da organização, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5), após uma hora e 15 minutos de confronto.Na segunda ronda do torneio de Melbourne, em piso rápido, Pedro Sousa terá pela frente um adversário mais difícil de ultrapassar, o britânico Daniel Evans, 33.º classificado da hierarquia da ATP e oitavo cabeça de série, que ficou isento de disputar a eliminatória inicial.Pedro Sousa teve entrada direta no quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2021, a realizar entre 8 e 21 de fevereiro, com fortes restrições devido à pandemia de covid-19, no qual terá a companhia do compatriota Frederico Silva, que se qualificou pela primeira vez para um "major".

João Sousa também tinha entrada direta no torneio, mas o número um português esteve infetado com o novo coronavírus e foi impedido de viajar para Melbourne pelas autoridades australianas, no âmbito das “medidas estritas” decretadas pelo governo daquele país para combater a pandemia.





Bom início de época







O tenista português mostrou-se “especialmente contente por começar o ano com uma vitória”.



“Foi um encontro complicado. Fiz o ‘break’ logo de entrada e mantive o meu serviço até ao fim do primeiro ‘set’, mas no início do segundo cometi alguns erros e acabei por ter de correr atrás do resultado. Ele esteve a servir, no 5-3, para fechar, mas, felizmente, precipitou-se um bocado, deu um par de bolas e eu consegui não cometer erros e dar a volta. E o ‘tie-break’ acabou por cair para o meu lado”, contou Pedro Sousa à agência Lusa.



Apesar de assegurar que está “mais adaptado às condições de jogo”, ao fim de duas semanas de quarentena, com autorização para treinar apenas duas horas por dia em "court", o lisboeta admite precisar de “mais encontros e horas em piso rápido para ganhar mais um bocadinho de ritmo”.



“São condições em que não me sinto confortável, os campos estão bastante rápidos para o meu estilo de jogo, mas tenho tentado adaptar-me da melhor maneira possível. Obviamente, estou melhor do que quando comecei, mas quanto mais tempo tiver melhor. Espero conseguir ganhar algum à vontade aqui para, na próxima semana, estar o mais competitivo possível”, concluiu.





