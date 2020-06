Pedro Sousa lesionado desiste da meia-final do Circuito Sénior FPT

“Tive uma rotura no gémeo da perna esquerda há cerca de um mês e não me tenho estado a sentir bem. Já no primeiro encontro não me senti a 100% e estava com algum receio ainda e com o gémeo bastante contraído. Ontem [na sexta-feira], não melhorou, por isso achei que não valia a pena arriscar”, justificou o número dois português e 110.º do ‘ranking’ mundial.



Depois de superar Luís Faria no encontro de acesso às meias-finais e alcançar a liderança do Grupo 2, com dois triunfos, o lisboeta, de 31 anos, optou por não disputar a qualificação para a final, sendo substituído por Pedro Araújo.



“O objetivo destes torneios não é magoar-me, é ganhar ritmo e treinar o mais possível. Infelizmente, ainda não estou a 100% e agora vamos ver como correm os próximos dias”, acrescentou Sousa, assegurando não estar “totalmente descartada” a possibilidade de disputar a segunda etapa do Circuito Sénior da FPT.



Pedro Araújo, que depois de ter sido eliminado na fase de grupos já estava em Lisboa, voltou à Vale do Lobo Tennis Academy para defrontar Tiago Cação na segunda meia-final do torneio que distribui 15 mil euros em prémios monetários.