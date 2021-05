Pedro Sousa sofre lesão muscular e desiste no ‘qualifying’ de Roland Garros

“Rasguei o [músculo] abdominal. Já estava a sentir um pouco de dor e no último serviço foi pior. Já não conseguia mais”, explicou Pedro Sousa, 111.º colocado na hierarquia mundial, em declarações à Lusa.



O lisboeta, que hoje se tornou novo número um nacional, ultrapassando João Sousa no ‘ranking’ ATP, venceu o primeiro parcial diante do 232.º colocado na hierarquia mundial, mas não conseguiu aproveitar a vantagem de 6-4 e 5-2 no ‘tie-break’, cedendo o segundo ‘set’, por 7-6 (8-6), antes de a chuva interromper o encontro.



No regresso ao ‘court’, quando o marcador registava 1-1, Sousa serviu e aproximou-se da rede, cumprimentando o croata, a quem entregou a qualificação para a segunda ronda do ‘qualifying’ de Roland Garros.