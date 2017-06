Pedrógão Grande: Federação de voleibol decreta minuto de silêncio no Portugal-Espanha

Lusa 18 Jun, 2017, 12:44 / atualizado em 18 Jun, 2017, 12:44 | Outras Modalidades

"Consternada com a tragédia de Pedrogão Grande, a Federação Portuguesa de Voleibol, em nome de toda a Família do Voleibol, apresenta as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas", escreveu o organismo na sua página oficial no Facebook.



A federação informa também que "será respeitado um minuto de silêncio em sua memória antes do jogo entre Portugal e a Espanha, da Liga Europeia de Femininos, a disputar hoje, pelas 18:00, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos".



O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 58 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.