Pedrosa e Campos eliminados do Mundial de voleibol de praia

Os bicampeões nacionais levaram o jogo à "negra", num terceiro parcial favorável aos australianos por 15-12, depois do 21-17 inicial e de os lusos igualarem a contenda (19-21).Chega, assim, ao fim a caminhada de Pedrosa e Campos, campeões mundiais universitários em 2022 e a perseguir o sonho de uma qualificação olímpica.As duas duplas, na repescagem após serem terceiras nos respetivos grupos na fase anterior, já se tinham defrontado em novembro de 2022, em Torquay, também com triunfo dos australianos (21-18 e 21-15), que agora seguem para os 16 avos de final.A última participação lusa em Mundiais data de 2007, com Miguel Maia e João Brenha, que participaram em seis edições sucessivas da competição, entre 1997 e 2007, tendo como melhor o quarto lugar em 2003, no Brasil.A dupla portuguesa surgiu no México a convite ("wild card"), entrando num Mundial disputado por 48 duplas.A 14.ª edição do Mundial realiza-se em Tlaxcala, no México, até 15 de outubro, e, além dos bicampeões nacionais e do selecionador nacional Leonel Gomes, estão presentes o árbitro Rui Carvalho e o Delegado de Arbitragem da FIVB José Casanova.