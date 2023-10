Pedrosa e Campos vencem no Mundial de voleibol de praia

Os bicampeões nacionais estavam obrigados a vencer para evitar a eliminação e derrotaram Dani Leon e Marco Angulo pelos parciais de 30-28 e 21-13, garantindo o terceiro lugar do Grupo B da primeira fase da prova.A dupla portuguesa fica agora à espera do resultado dos restantes grupos de qualificação para saber se se apura diretamente para o quadro de 32, ao alcance dos quatro melhores terceiros, ou se vai ter que disputar uma repescagem.Nas areias mexicanas de Tlaxcala, a dupla portuguesa perdeu na sexta-feira com os australianos Thomas Hodges e Zachery Schubert, por 2-0, e no domingo repetiu o resultado frente os suecos favoritos ao título David Ahman e Jonatan Hellvig.A última participação lusa em Mundiais datava de 2007, com a dupla olímpica Miguel Maia e João Brenha, que participaram em seis edições sucessivas da competição, entre 1997 e 2007, tendo como melhor registo o quarto lugar em 2003, no Brasil.O Mundial está a ser disputado por 48 duplas, distribuídas por 12 grupos de quatro, sendo que os dois melhores classificados de cada apuram-se diretamente para a fase seguinte.A estas 24 duplas juntam-se mais oito, perfazendo a primeira ronda a eliminar de 32. As quatro duplas que terminarem com melhor índice na terceira posição de cada grupo e as quatro provenientes da repescagem a oito. O quarto lugar dita a eliminação.As 32 duplas apuradas disputam, em seguida, a primeira fase a eliminar, que irá ditar as 16 duplas classificadas para os oitavos de final. Seguem-se quartos de final, meias-finais e final, sendo que o jogo da consagração decorre em 15 de outubro.