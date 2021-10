Pellegrino e Popko jogam a final do Lisboa Belém Open em ténis

O jogador transalpino, número 258 no ‘ranking’ ATP, beneficiou da desistência do eslovaco Andrej Martin, com uma lesão abdominal, quando o marcador registava 7-6 (7-5) e 1-0, para assegurar o triunfo nas meias-finais do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.



No derradeiro encontro no CIF, Pellegrino, de 24 anos, vai defrontar o cazaque Dmitry Popko (187.º ATP), carrasco de João Domingues nos quartos de final, que hoje bateu o francês e terceiro cabeça de série Hugo Gaston em dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-4.



Na final de pares, os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral não conseguiram superar a dupla de indianos, constituída por Jeevan Nedunchezhhiyan e Purav Raja, e acabaram como vice-campeões, após a derrota pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-3.