Pelo menos três equipas portuguesas vão disputar a `final-four` da Liga Europeia

Ao início do dia, o empate entre o Noia e o Óquei de Barcelos (5-5), do Grupo A, adiou para domingo o possível apuramento dos barcelenses e FC Porto, enquanto a Oliveirense estreou-se no Grupo B com uma vitória sobre o Noia (5-1) e precisa apenas de um empate frente ao Sporting, no domingo, para seguir em frente.



No último jogo, o Benfica goleou Liceo da Corunha (7-2), ficando apenas a precisar de um empate frente ao Barcelona no domingo, que empatou com os galegos (2-2) na sexta-feira.



Este conjunto de resultados ditou o afastamento das três equipas espanholas, mas não garantiu a passagem de nenhum emblema, sendo que o apuramento para a 'final-four' vai ser decidido no último dia entre as quatro equipas portuguesas e o Barcelona.



O Noia precisava de vencer depois da derrota com o FC Porto (7-4) na primeira jornada e, tal como nessa partida, entrou a vencer, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem de 3-1, mas uma exibição inspirada de Miguel Rocha, que anotou um ‘hat-trick’, esfumou as esperanças dos catalães que regressam a casa.



Depois de um primeiro tempo desinspirado, os barcelenses estiveram por cima durante a segunda parte, tendo virado o resultado para 4-3, com hipóteses para dilatar essa vantagem, mas os espanhóis voltaram a adiantar-se até que Miguel Rocha fez o resultado final a dois minutos do fim, adiando a decisão do apuramento para o encontro de domingo frente ao FC Porto, que soma três pontos na liderança do grupo.



As más entradas das equipas portuguesas nas partidas tem sido apanágio durante a competição e a Oliveirense não foi exceção, que aos três minutos já estava a perder, mas recuperou e foi para o descanso em vantagem, graças aos golos de Franco Ferruccio e Lucas Martínez.



Num segundo tempo 'demolidor', os oliveirenses dilataram a vantagem, com os 'bis' de Martínez e Ferrucio, e na conversão de um livre direto por Marc Torra, somando os três pontos e tendo uma vantagem de dois golos no confronto direto com o Sporting, atual detentor do troféu.



Ao contrário dos compatriotas, o Benfica entrou melhor do que o Liceo da Corunha no último encontro do dia - de sentido único - e já vencia por 2-0 aos sete minutos, acabando por golear os galegos por 7-2, num encontro em que se destacou o ‘hat-trick’ apontado por Diogo Rafael.



Neste momento, o FC Porto lidera o Grupo A com três pontos, seguido pelo Óquei de Barcelos e o Noia (que já fez os dois jogos), Sporting e Oliveirense estão com três pontos na dianteira do Grupo B – com vantagem na diferença de golos para os oliveirenses – e o Reus tem zero pontos, o Benfica está no primeiro lugar do Grupo C, à frente do Barcelona e Liceo da Corunha, ambos com um ponto.



Com esta série de resultados, as decisões ficam todas adiadas para domingo em que as únicas garantias são: se o duelo entre o Sporting e a Oliveirense terminar empatado, apuram-se as duas equipas (Oliveirense em primeiro e Sporting como o melhor segundo), o Óquei de Barcelos precisa de vencer o FC Porto, que, por sua vez, só precisa do empate, tal como o Benfica que enfrenta o Barcelona.



O formato desta edição da Liga europeia dita a passagem dos primeiros classificados dos três grupos e o melhor segundo classificado para a ‘final-four’, a disputar nos dias 15 e 16 de maio no mesmo local.