Peniche volta a receber provas masculina e feminina da elite do surf em 2020

No que toca aos homens, a etapa na Praia dos Supertubos, em Peniche, no circuito desde 2009, vai ser novamente a 10.ª e penúltima etapa do campeonato da elite mundial, que termina no Havai, com o Billabong Pipe Masters, entre 08 e 20 de dezembro.

Já entre as mulheres, a prova portuguesa é igualmente a penúltima do ano, mas é a nona do circuito, já que não é disputada a etapa na Polinésia Francesa.

A única novidade em termos do calendário de 2020 face a este ano é a troca da etapa em Bali pela de Java (Praia de Plengkung, também conhecida por G-Land), ambas na Indonésia.

- Calendário do circuito mundial de surf WSL de 2020:

Corona Open Gold Coast, Austrália (26/03 a 05/04).

Rip Curl Pro Bells Beach, Austrália (08/04 a 18/04).

Margaret River Pro, Austrália (22/04 a 02/05).

Quiksilver Pro G-Land, Indonésia (04/06 a 14/06).

Oi Rio Pro, Brasil (18/06 a 27/06).

Corona Open J-Bay, África do Sul (07/07 a 19/07).

Tahiti Pro Teahupo`o, Polinésia Francesa (26/08 a 06/09).

Michelob ULTRA Pure Gold Freshwater Pro, Estado Unidos (15/09 a 20/09).

Quiksilver Pro France, França (01/10 a 11/10).

Meo Rip Curl Pro Portugal, Portugal (14/10 a 25/10).

Billabong Pipe Masters, Havai (08/12 a 20/12).

- Calendário do circuito mundial de surf feminino WSL de 2020:

Corona Open Gold Coast, Austrália (26/03 a 05/04).

Rip Curl Pro Bells Beach, Austrália (08/04 a 18/04).

Margaret River Pro, Austrália (22/04 a 02/05).

Quiksilver Pro G-Land, Indonésia (04/06 a 14/06).

Oi Rio Pro, Brasil (18/06 a 27/06).

Corona Open J-Bay, África do Sul (07/07 a 19/07).

Michelob ULTRA Pure Gold Freshwater Pro (15/09 a 20/09).

Roxy Pro France, França (01/10 a 11/10).

Meo Rip Curl Pro Portugal, Portugal (14/10 a 25/10).

Hawaii Pro (25/11 a 06/12).

- Provas do circuito mundial de surf masculino em Portugal:

2019 - 10.ª etapa, Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Ítalo Ferreira (Bra).

2018 - 10.ª etapa, Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Ítalo Ferreira (Bra).

2017 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Gabriel Medina (Bra).

2016 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor John John Florence (EUA).

2015 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Filipe Toledo (Bra).

2014 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2013 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche, vencedor Kai Otton (Austrália).

2012 - 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Julian Wilson (Austrália).

2011 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Adriano de Souza (Brasil).

2010 - 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Kelly Slater (EUA).

2009 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2002 - 7.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, incompleta.

2000 - 10.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, vencedor Rob Machado (EUA).

1997 - 9.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedor Michael Campbell (Aus).

1997 - 10.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedor Shane Powell (Aus).

1996 - 12.ª etapa, Coca Cola Figueira 96, na Figueira da Foz, vencedor Matt Hoy (Aus).

1990 - 13.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedor Tom Curren (EUA).

1989 - 15.ª etapa, Buondi Instinct Pro, na Ericeira, vencedor Rob Bain (Aus).

- Provas do circuito mundial de surf feminino em Portugal:

2019 - 9.ª etapa, Meo Rip Curl Pro, em Peniche, vencedora Caroline Marks (EUA).

2017 - 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Nikki van Dijk (Aus).

2016 -- 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2015 -- 8.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2014 -- 9.ª etapa, Cascais Women`s Pro, em Cascais, vencedora Stephanie Gilmore (Aus).

2013 -- 8.ª etapa, Cascais Girls Pro, em Cascais, vencedora Carissa Moore (Hav).

2010 - 6.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedora Carissa Moore (Hav).

2009 - 4.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedora Coco Ho (Hav).

2002 - 4.ª etapa, Figueira Prom na Figueira da Foz, vencedora Megan Abubo (Hav).

1997 - 11.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1997 - 10.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1990 - 10.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedora Pam Burridge (Aus).