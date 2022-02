Pequim2022. Chefe da Missão reconhece melhor participação lusa de sempre

”, acentuou Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.O também presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) frisou que os três atletas presentes, que competiram em cinco provas, de esqui alpino e esqui de fundo, cumpriram “o principal objetivo” da delegação nacional, que passava por “melhorar os resultados das últimas edições”.”, sublinhou Pedro Farromba, que mencionou o “” e o “” feito durante os últimos anos para estarem na China “”.Também em declarações à agência Lusa, o presidente do COP, José Manuel Constantino, vincou “as limitações e os condicionalismos” de Portugal, devido “às circunstâncias” de ser um país com pouca neve e estruturas adequadas para o treino de competição, mas elogiou Ricardo Brancal, Vanina Oliveira e José Cabeça porque “contribuíram de forma positiva” para cumprir os objetivos da missão portuguesa.”, salientou José Manuel Constantino.Face a isso, o responsável olímpico reconheceu que as expetativas lusas para Jogos Olímpicos de Inverno são “muito comedidas”.”, referiu Constantino.





Boas perspetivas para o futuro







O presidente do COP antecipou que os elementos da delegação portuguesa possam vir a aumentar “paulatinamente” no futuro, por via da criação de condições “nas modalidades de pavilhão”.Pedro Farromba lembrou que Portugal teve à beira do apuramento o snowboarder Christian Oliveira, o patinador de velocidade Diogo Marreiros, atletas do curling e, além dos atuais representantes, o dirigente vaticina a integração no programa de preparação olímpica de outros desportistas, nomeadamente das modalidades no gelo.”, reforçou o Chefe da Missão em Sochi2014, PyeongChang2018 e Pequim2022.O responsável informou estar previsto apresentar em breve o relatório da missão olímpica, prevê em abril ou maio entregar ao COP e ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) o projeto de preparação olímpica para Milão-Cortina2026 e espera que “até ao final do ano” esteja combinada com a FDIP a verba a atribuir para o próximo ciclo olímpico, para que os atletas tenham com a maior antecedência as condições para a sua preparação.”, alertou Pedro Farromba.

Nos Jogos de Inverno Pequim2022, que decorrem até domingo, na China, Portugal esteve representando no esqui alpino por Vanina Oliveira, 43.ª no slalom gigante e desclassificada no slalom, e por Ricardo Brancal, 37.º lugar em gigante e 39.º em slalom, enquanto no esqui de fundo José Cabeça terminou no 88.º lugar nos 15 km estilo clássico.