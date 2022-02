Pequim2022. Chinesa faz história no esqui de estilo livre

Com origem chinesas e norte-americanas, Eileen Gu juntou o ouro desta sexta-feira ao conseguido na prova de "big air" e à prata no "slopestyle", repetindo as medalhas conseguidas em 2020 nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude.”, afirmou Eileen Gu, no final da prova, na qual a canadiana Cassei Sharpe, que defendia o título, foi segunda e a sua compatriota Rachael Karker, terceira.Na patinagem de velocidade, o holandês Thomas Krol juntou o título olímpico dos 1.000 metros ao europeu e à prata que já tinha ganhado na prova dos 1.500, deixando o canadiano Laurent Dubreuil no segundo lugar e o norueguês Havard Holmefjord no terceiro.Na competição que encerrou o programa de biatlo feminino, a francesa Justine Braisaz-Bouchet, que não estava no lote das favoritas, conquistou o ouro na prova de largada em massa de 12,5 quilómetros.

Numa prova disputada com 13 graus negativos e uma humidade de 41%, as norueguesas Tiril Eckhoff e Marte Olsbu, ficaram com a prata e com o bronze, respetivamente.