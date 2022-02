Pequim2022: Ireen Wüst soma inédito quinto ouro individual em cinco Jogos

A atleta dos Países Baixos, de 35 anos, já era a patinadora de velocidade mais bem-sucedida da história e agora juntou-lhe o ouro na prova dos 1.500 dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022.



“Nem sei o que é isso. Apenas vejo os anéis (olímpicos) e algo mágico acontece. Claro que significa muito, mas ainda não o interiorizei”, assumiu Wüst, que desde Turim2006 já colecionou um total de 12 pódios, um recorde na patinagem de velocidade.



A atleta integrava um grupo de elite de atletas em Jogos Olímpicos, de Verão e Inverno, a ganhar o ouro em quatro edições distintas, juntamente com lendas como Michael Phelps, Carl Lewis e Al Oerter.



O remador britânico Steve Redgrave venceu cinco medalhas de ouro em outras tantas edições, contudo conseguiu-o em embarcações de equipas, de dois ou quatro elementos.



O feito que fica para a história foi consumado em 1.53,38 minutos, um novo recorde olímpico, para completar os 1.500 metros, 44 centésimos de segundo menos do que a japonesa Miho Takage, enquanto a compatriota Antoinette de Jong gastou mais 1,54 segundos para levar o bronze.



“Um recorde olímpico nesta pista é incrível. Fui muito rápida. Fiquei muito orgulhosa de mim mesmo por ter dado o meu melhor no momento certo”, regozijou-se.



Em 17 de fevereiro, competirá novamente, na prova dos 1.000 metros.



Ireen Wüst planeava retirar-se no fim de Pequim2022, contudo já nem essa certeza tem: “Perguntem-me daqui a 10 dias. A minha mente está uma confusão”.