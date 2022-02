Pequim2022. Kamila Valieva usou outras substâncias

A Agência Mundial Anti-doping declarou que a existência de L-carnitina e Hypoxen, apesar de legais, anula o argumento de que uma substância proibida, a trimetazidina, poderia ter entrado acidentalmente no organismo da jovem.Hypoxen, uma droga concebida para aumentar o fluxo de oxigénio para o coração, foi uma substância que a Agência Anti-Doping dos EUA tentou recentemente, sem sucesso, acrescentar à lista de substâncias proibidas.A L-carnitina, outra potenciadora de desempenho e também ligada ao aumento de oxigénio, é proibida, se injetada acima de certos valores.A combinação daquelas duas substâncias com 2,1 nanogramas de trimetazidina, a droga encontrada no sistema de Valieva após um teste a 25 de dezembro, é "", disse o líder da agência norte-americana, Travis Tygart.", disse Tygart. "" da defesa de Valieva, acrescentou.





História com ziguezagues







A jovem testou positivo a trimetazidina em 25 de dezembro último, durante os campeonatos da Rússia, e foi suspensa já no decurso dos Jogos de Inverno, mas a decisão foi mais tarde levantada.A mãe de Valieva argumentou que o avô da patinadora era um utilizador regular de trimetazidina, o que explicaria como esta entrou no seu sistema.O teste positivo de Valieva tornou-se público depois de a patinadora artística ter conduzido os russos a uma medalha de ouro na patinagem artística por equipas na semana passada.A agência antidoping russa suspendeu-a primeiro, mas depois levantou a suspensão. Isso levou a Agência Mundial Antidoping e o Comité Olímpico Internacional (COI) a apelar ao Tribunal Arbitral do Desporto, que determinou que Valieva pudesse patinar na competição individual, que começou na terça-feira.Os seus treinadores e outros membros da sua comitiva estão sujeitos a uma investigação automática e sanções maiores.A 11 de fevereiro, a Agência Russa Antidopagem decidiu abrir um inquérito interno a todos os treinadores e médicos em torno de Valieva, que é “menor de idade”.

Entretanto, o COI disse que não haverá cerimónia da entrega de medalhas para as competições em que Valieva suba ao pódio. A atleta olímpica é uma das favoritas.