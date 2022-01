Pequim2022. Portugal quer melhorar o resultado das edições anteriores

”, disse o também presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), em declarações à agência Lusa, segundo o qual, “”.Pedro Farromba alertou para a condicionante de os atletas portugueses a residirem em Portugal não conseguirem ter os mesmos dias de preparação na neve “como os atletas de topo, que vivem em estâncias e em zonas onde se realizam as competições”.”, acentuou o responsável pela comitiva portuguesa, composta por nove pessoas.Pedro Farromba chamou a atenção para o aumento do número de atletas da equipa lusa e afirmou ser um grupo com uma boa preparação.”, vincou o chefe da missão olímpica.





Receios específicos



A chefiar a terceira missão olímpica, Pedro Farromba destacou “o orgulho” em representar o país e o espírito olímpico vivido “com intensidade”, mas constatou que “”, devido aos constrangimentos e muitas restrições impostas devido à covid-19, que por exemplo arredou o público das provas.Todos os dias os elementos da comitiva têm estado a registar numa aplicação a sua temperatura corporal e o estado de saúde, além dos dois testes obrigatórios à covid-19 antes da partida, dia 1, o dobro para quem já esteve infetado com o vírus.A lista de exigências da organização é muito extensa e indica, por exemplo, que os atletas não devem viajar próximos no avião, assim como os cuidados específicos a ter nos momentos em que se tem de retirar a máscara.”, referiu Pedro Farromba, que tem tido notícia de “” e já não podem estar presentes nos Jogos Olímpicos.Em Turim2006 e Vancouver2010, o único representante português nos Jogos Olímpicos de Inverno, Danny Silva, de Almeirim, competiu em esqui de fundo, nos 15 km estilo livre.Em Sochi2014, competiram Camille Dias e Arthur Hanse, ambos em esqui alpino, e em Pyeongchang2018 Arthur Hanse, em esqui alpino, e Ke Quyen Lam, no esqui de fundo.