Percurso com 338,34 quilómetros cronometrados

A inclusão de uma superespecial em Coimbra, logo na noite de hoje, é uma das novidades desta edição, quarta ronda do campeonato do mundo (WRC).



Sendo a primeira prova em piso de terra para a nova geração de carros de rali, híbridos, depois do asfalto de Monte Carlo e da Croácia e da neve da Suécia, o tradicional “shakedown” desenhado em Baltar, no concelho de Paredes, e marcado para quinta-feira, entre as 9h01 e as 14h00, vai servir para as últimas afinações das máquinas.



Os primeiros dos 338,34 quilómetros cronometrados vão ser disputados em Coimbra, com a primeira das três superespeciais, também esta noite, a partir das 19h03.



Após o arranque, segue-se o primeiro dia completo de prova, na sexta-feira, com os três emblemáticos troços no centro do país de Lousã, Góis, Arganil, todas percorridas duas vezes, e Mortágua, antes da superespecial de Lousada.



No sábado, o Rali de Portugal ruma ao norte, com as duplas passagens pelas classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, esta última com partida de Mondim de Basto, terminando a jornada com a superespecial do Porto, a segunda da prova em percurso urbano.



O último dia do rali luso contempla as especiais de Felgueiras (por duas vezes), Montim e Fafe (também por duas vezes), tendo a segunda passagem pelo troço fafense o estatuto de “power stage”, premiando os cinco primeiros com pontos adicionais para o campeonato.



O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).



Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até ao final de sexta-feira.



O finlandês Källe Rovanperä (Toyota Yaris), que esta época já venceu na Suécia e na Croácia, as provas que antecederam o Rali de Portugal, lidera a tabela de pilotos, com 76 pontos, mais 29 do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).