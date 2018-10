Peseiro lamenta especulação em torno de Cristiano Ronaldo

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 17:45 | Outras Modalidades

"A especulação feita no nosso país é horrível. Defendemos muito pouco o que somos. Um país com tanta qualidade e tanta coisa boa, mas não perdemos a hipótese de martelar alguém. Deixem isso para os outros, que não gostam de nós. Parece que temos ciúmes do sucesso dos nossos", afirmou Peseiro.



Cristiano Ronaldo, formado no Sporting, foi confrontado na segunda-feira com a reabertura de uma investigação da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, com base numa queixa de Kathryn Mayroga que acusa o português de a ter sodomizado sem consentimento em junho de 2009



O capitão da seleção portuguesa, que tem 20 dias para responder perante a justiça norte-americana, a contar desde a data da reabertura do processo, negou "terminantemente" estas acusações, dizendo que a violação é "um crime abominável".



As alegações contra o avançado da Juventus, de 33 anos, fizeram cair as ações do clube italiano caírem quase 10% na bolsa de Milão, na sexta-feira, e dois dos principais patrocinadores de Ronaldo, a Nike e a EA Sports, já se manifestaram preocupadas.



Cristiano Ronaldo estará ausente dos próximos jogos da seleção portuguesa, cuja convocatória foi divulgada na quinta-feira, mas foi convocado para o jogo de hoje da Juventus, no campeonato italiano, no terreno da Udinese.



Na quinta-feira à noite, o clube sete vezes campeão italiano manifestou o seu apoio ao atacante português, que contratou por 100 milhões de euros.



"Cristiano Ronaldo mostrou o seu grande profissionalismo e dedicação nos últimos meses, o que é muito apreciado por todos na Juventus, e os factos incriminatórios que remontam a quase dez anos não mudam essa opinião", disse a ‘Juve’, no Twitter.