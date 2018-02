Petra Kivtova vence em Doha e vai regressar ao `top-10`

Lusa 18 Fev, 2018, 19:13 | Outras Modalidades

Petra Kivtova, atual 21.ª na hierarquia WTA e que vai regressar ao 'top-10' mundial, confirmou a tendência de vencer Muguruza, a quem defrontou em cinco ocasiões e venceu as últimas quatro.



A espanhola, quarta do mundo, não resistiu ao jogo mais sólido de Kvitova, além de ter apresentado problemas físicos, que a a levaram a pedir assistência e a terminar o encontro com o joelho esquerdo ligado.



Com a vitória de hoje, Kvitova somou o 11.º triunfo consecutivo no circuito WTA, o que lhe vai valendo este ano as vitórias em São Petersburgo e agora em Doha.